Внести правки в PHP-код для отображения в WebView на мобильных

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Закрыт2 заявки130 просмотров

Внести правки в PHP-код для отображения в WebView на мобильных устройствах

Доработки веб-разработчик веб  приложение   задание в приложение от вас жду сроки и бюджет 

PHP
8 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров