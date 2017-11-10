Сделать копию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок174 просмотра

Необходимо создать сайт подобный этому либо этому. Необходим полный функционал,максимальная схожесть,полноэкранная версия адаптив  несложное управление(редактирование) через админку. CMS,стоимость и срок обсуждается.

8 лет назад
raman30
Роман 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров