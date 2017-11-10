Нужен скрипт / сервис для работы с комментариям в instagram / Facebook

Здравствуйте! Нужна возможность оставлять комментарии от разных аккаунтов под любыми постами в Instagram и Facebook.

Это если очень кратко. Пишите пожалуйста, кто знаком с этой темой или делал что-то подобное. И сразу сориентируйте по ценнику (хотя бы очень примерно),