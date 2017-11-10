Нужен скрипт / сервис для работы с комментариям в instagram / Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки123 просмотра

Здравствуйте! Нужна возможность оставлять комментарии от разных аккаунтов под любыми постами в Instagram и Facebook.

Это если очень кратко. Пишите пожалуйста, кто знаком с этой темой или делал что-то подобное. И сразу сориентируйте по ценнику (хотя бы очень примерно),

8 лет назад
hurdler_
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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