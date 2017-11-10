Написать парсер для подключения одного сайта к другому

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Закрыт7 заявок146 просмотров

Нужно сделать парсер чтобы сайт > подключался к сайту >, отправлял туда данные, получал там ответ и выводил его на сайт >

На сайте >происходит авторизация с капчей.

8 лет назад
KonNaKon
Игорь 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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