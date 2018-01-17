Встроить в скрипт онлайн оплаты создание чека

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Завершен4 заявки161 просмотр

Для тех кто в теме о ФЗ 54, вообщем работали мы с platron.ru до онлайн касс,  есть рабочий скрипт оплаты который делает все что нужно, сейчас нужно создавать чек и отправлять его в ОФД, если была успешная оплата

В наш скрипт необходимо прописать прокладку

https://front.platron.ru/docs/api/auxiliary_inquiries/sending_check_ofd/ чтобы создавать чек и уведомлять ОФД

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8 лет назад
Krapan
Андрей 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Prohi8bitme
Андрей 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$35
1 день
все отлично
Все ок

Заявки фрилансеров

Prohi8bitme
Андрей 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад