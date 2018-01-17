Встроить в скрипт онлайн оплаты создание чека

Для тех кто в теме о ФЗ 54, вообщем работали мы с platron.ru до онлайн касс, есть рабочий скрипт оплаты который делает все что нужно, сейчас нужно создавать чек и отправлять его в ОФД, если была успешная оплата

В наш скрипт необходимо прописать прокладку

https://front.platron.ru/docs/api/auxiliary_inquiries/sending_check_ofd/ чтобы создавать чек и уведомлять ОФД

Задание актуально сегодня - завтра