Нужно написать парсер LI счетчика, чтобы можно было сгенерировать трафик на указанном сайте, например 10 тыс посетителей в сутки. И чтобы в счетчике отобразился указанные реферы, поисковые систему, поисковые фразы.
Доделать сайт на Laravel
Сайт http://xn--80aikanhll5i.xn--80asehdb/ (олимпиады.онлайн)
Сайт сделан на Laravel 4.2. Сайт работает, но часть функционала не доделана.
Задача свериться с ТЗ и доделать все то, что не сделано.
ТЗ https://drive.google.com/file/d/0B9KmmBd-JfWjUzNlMUdVWVNlaGZJY3JOWHZneHJaUVlfY0V3/view
Попутно нужно будет заменить верстку.
Новая верстка https://drive.google.com/file/d/0B9XZc5asHyT8d0dRQ0N2bE5qZ28/view
Пишите цены и сроки.
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