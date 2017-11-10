Доделать сайт на Laravel

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Закрыт5 заявок148 просмотров

Сайт http://xn--80aikanhll5i.xn--80asehdb/ (олимпиады.онлайн)

Сайт сделан на Laravel 4.2. Сайт работает, но часть функционала не доделана.

Задача свериться с ТЗ и доделать все то, что не сделано.

ТЗ https://drive.google.com/file/d/0B9KmmBd-JfWjUzNlMUdVWVNlaGZJY3JOWHZneHJaUVlfY0V3/view

Попутно нужно будет заменить верстку.

Новая верстка https://drive.google.com/file/d/0B9XZc5asHyT8d0dRQ0N2bE5qZ28/view

Пишите цены и сроки.

Laravel
8 лет назад
pivovarov
Стас 
44 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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