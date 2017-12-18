Установить спам-фильтр на форму обратной связи с сайта

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Завершен7 заявок225 просмотров

Простой, дешевый и действенный способ, который покончит с надоедливыми спамными письмами с сайта. yii. не дороже $10

Yii
8 лет назад
el_mira
38 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

KovArt
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$10
1 день
Исполнитель отвечает за свои слова. Сказал - сделал. Из дополнительных плюсов отмечу: - Всегда на связи, не пропадает, не игнорирует, не отмалчивается, - Готов вникнуть (в ущерб своему времени) в проблему, - Способен решить поставленную задачу. Положительный опыт сотрудничества.
Хорошо поставлена задача, быстрая оплата, приятна в общении. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем)

Заявки фрилансеров

KovArt
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад