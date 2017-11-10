Вордпресс visual composer не работает

$40
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  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок238 просмотров

есть сайт на водпресс поставлен плагин

visual composer

при попытке перейти на редактрирование на фронте

появляется прелоудер визуал композера и больше ни чего не происходит

сайт на иврите!!!

так же нужно обновить версию вордпресса

WordPress
8 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад

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