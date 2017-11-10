Нужно написать парсер LI счетчика, чтобы можно было сгенерировать трафик на указанном сайте, например 10 тыс посетителей в сутки. И чтобы в счетчике отобразился указанные реферы, поисковые систему, поисковые фразы.
Вордпресс visual composer не работает
есть сайт на водпресс поставлен плагин
visual composer
при попытке перейти на редактрирование на фронте
появляется прелоудер визуал композера и больше ни чего не происходит
сайт на иврите!!!
так же нужно обновить версию вордпресса
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