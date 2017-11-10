Node.js

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок508 просмотров

Есть open-source приложение на node.js, оно в рамках своего предназначения постоянно получает с разных ресурсов информацию по API в формате json, необходимо вывести эту информацию на экран на одну страницу

Node.js
8 лет назад
worldsoccer
Местальо 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров