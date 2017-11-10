Доработать сайт на битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок153 просмотра

Нужно доработать вот этот сайт http://clarey.5-m.site/

Подробное ТЗ в прикрепленном файле

8 лет назад
Yes-no777
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров