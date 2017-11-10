Для тех кто в теме о ФЗ 54, вообщем работали мы с platron.ru до онлайн касс, есть рабочий скрипт оплаты который делает все что нужно, сейчас нужно создавать чек и отправлять его в ОФД, если ...
Импортировать файл CSV в MYSQL и написать App для редактирования
Добрый день,
- Необходимо импортировать CSV файл (23 тысячи строк, 380 Мб) в таблицу MYSQL
- Написать приложение для редактирования этих данных (учитывая, что если в поле longdescription большое количество символов, “кусок” html кода - тогда устанавливается по умолчанию красный статус,
- Серый - обычный статус
- Красный - большой longdescripton, необходимо внести изменения
- Зеленый - были сделаны недавно изменения
При нажатии на кнопку SKIP - пропуск и переход к следующей страницы
При нажатии на кнопку Save & Next - происходит сохранение страницы, обновление статуса на зеленый и переход к редактированию следующей страницы
Ссылка на архив с данными - http://87937.ru/s/arZZEtqgNaE8J6q пароль 87937
HTML интерфейс - http://imedsales-com.nationalsalesltd.com/app/
Может пригодиться скрипт для импорта
Заявки фрилансеров
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