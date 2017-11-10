Импортировать файл CSV в MYSQL и написать App для редактирования

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок384 просмотра

Добрый день, 

  • Необходимо импортировать CSV файл (23 тысячи строк, 380 Мб) в таблицу MYSQL
  • Написать приложение для редактирования этих данных (учитывая, что если в поле longdescription большое количество символов, “кусок” html кода - тогда устанавливается по умолчанию красный статус,
Статусы:

  • Серый - обычный статус
  • Красный - большой longdescripton, необходимо внести изменения
  • Зеленый - были сделаны недавно изменения
При нажатии на кнопку SAVE - происходит сохранение страницы, обновление статуса и обновление страницы

При нажатии на кнопку SKIP - пропуск и переход к следующей страницы

При нажатии на кнопку Save & Next - происходит сохранение страницы, обновление статуса на зеленый и переход к редактированию следующей страницы

Ссылка на архив с данными - http://87937.ru/s/arZZEtqgNaE8J6q пароль 87937

HTML интерфейс - http://imedsales-com.nationalsalesltd.com/app/

Может пригодиться скрипт для импорта 

https://github.com/sanathp/largeCSV2mySQL

HTMLMySQL
8 лет назад
maximsemenov
Максим 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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