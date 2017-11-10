Aroma-elite.de

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки119 просмотров

Задачи стоят следующие:

Первоочередное:

- забрать сайт оттуда, где он сейчас администрируется

- передел протокола http -> https

- имплеметировать Google Conversion Pixel для онлайн рекламы

- проверить возможность генерирования каталога продуктов из магазина

- внесение определенных E-Mails как владельцов сайта (Google Search Console)

- Соединение с Google Analytics

8 лет назад
nolben
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров