Доработка OpenCart 2.3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок178 просмотров

Всем привет, нужно доработать магазин на опенкарт, а точнее:

Доработать поле сопутствующие товары, а именно, что бы можно было их клонировать, и каждому клону прописывать заголовок.

Шаблон дефолтный

От вас сроки и цены.

Opencart
8 лет назад
Kulya15
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

rastrell
33 года
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
8 лет назад
$200
3 дня
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Заявки фрилансеров

rastrell
33 года
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
8 лет назад