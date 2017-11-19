Доработка OpenCart 2.3

Есть магазин sportdepo.ru (Поправка) Не весь, а только раздел Хоккей (https://www.sportdepo.ru/catalog/name/Price/id/9662/ ) Нужно спарсить товары с него и залить их как есть в другой магазин konkiiklushki.ru на Opencart Пишите сроки и стоимость.