Нужна помощь в выполнении требований Fb, чтобы отправить на подключение сервис ботов Напишите если вы уже заполняли такие документы и знаете, что и как точно нужно прописывать Скриншоты приложены
Доработка OpenCart 2.3
Всем привет, нужно доработать магазин на опенкарт, а точнее:
Доработать поле сопутствующие товары, а именно, что бы можно было их клонировать, и каждому клону прописывать заголовок.
Шаблон дефолтный
От вас сроки и цены.
Выбранный исполнитель
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