Маленькая доработка админ панели

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки147 просмотров

Добрый день . Нужно добавить в админ панель изменение местами категории. Выкладываю printscreen что бы было легко понять. 

8 лет назад
network53
Эмиль 
33 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Arkaim92
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
В Первые зарегистрировался тут и очень удивлён Дмитрием, что человек отличается от других не занимается бекапами сайтов и не пропадает. Решил мою проблему засчитанные часы, была трудность у меня в оплате человек не удалил код доверил мне,сделал скидку мне. Попросил подождать его на счёт оплаты, оплатил через 2 дня, большой респект человеку что доверил мне снимаю перед Вами шляпу. РЕКОМЕНДУЮ Дмитрия!!! Спасибо за все терпения и мои капризы, появилось доверия теперь буду работать только с Вами. Ещё раз очень и очень большое спасибо Вам!
Отличный Исполнитель. Оплата в срок! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Arkaim92
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад