Маленькая доработка админ панели

В Первые зарегистрировался тут и очень удивлён Дмитрием, что человек отличается от других не занимается бекапами сайтов и не пропадает. Решил мою проблему засчитанные часы, была трудность у меня в оплате человек не удалил код доверил мне,сделал скидку мне. Попросил подождать его на счёт оплаты, оплатил через 2 дня, большой респект человеку что доверил мне снимаю перед Вами шляпу. РЕКОМЕНДУЮ Дмитрия!!! Спасибо за все терпения и мои капризы, появилось доверия теперь буду работать только с Вами. Ещё раз очень и очень большое спасибо Вам!