Нужно спарсить в магазин на opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок210 просмотров

Есть магазин sportdepo.ru

(Поправка) Не весь, а только раздел Хоккей (https://www.sportdepo.ru/catalog/name/Price/id/9662/ )

Нужно спарсить товары с него и залить их как есть в другой магазин konkiiklushki.ru на Opencart

Пишите сроки и стоимость.

Opencart
8 лет назад
smilesmile
Вячеслав 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров