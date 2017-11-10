Написать скрипт изменяющий номер телефона на сайте.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок259 просмотров

Надо написать скрипт который будет связан с 1 ссылкой и когда по этой ссылке кто то зайдет на сайт, скрипт должен понимать что по той ссылке был заход и автоматически должен менять номер телефона на сайте. 

8 лет назад
vdmozin
40 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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