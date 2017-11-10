Сделать или доработать лендинг

Имеется такой лендинг 4dargun.ru плохо оптимизированный с большим количеством лишнего когда.

Переделать его или сделать новый подобный. На данном лендинге всего один ценник и форма заказа и нету виджетов с дедлайном, хотелось бы это исправить.

Вместо блока ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ ARGUN PRO! сделать форму заказа с ценой по акции и дедлайновским виджетом.

В последнем блоке где форма заказа тоже добавить цену по акции и дедлайновский виджет.

Так же нужно добавить подарок в виде Xiaomi Power Bank 5200mAh.