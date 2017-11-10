Сделать или доработать лендинг

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Закрыт8 заявок247 просмотров

Имеется такой лендинг 4dargun.ru плохо оптимизированный с большим количеством лишнего когда.  

Переделать его или сделать новый подобный. На данном лендинге всего один ценник и форма заказа и нету виджетов с дедлайном, хотелось бы это исправить.  

Вместо блока ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ ARGUN PRO! сделать форму заказа с ценой по акции и дедлайновским виджетом.  

В последнем блоке где форма заказа тоже добавить цену по акции и дедлайновский виджет. 

Так же нужно добавить подарок в виде Xiaomi Power Bank 5200mAh. 

8 лет назад
NordWind5
Алексей 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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