Настроить видео на главной

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Закрыт7 заявок214 просмотров

Добрый день!

Нужно настроить видео на главной для этого сайта

Также как это сделано у гугла

Что подразумевается:

http://take.ms/jJWOT

http://take.ms/fPldx

(постараться без раскадровки видео)

Сроки - 1-2дня

Оплата - договорная

8 лет назад
vladymir777
Володимир 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

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Нет заявок фрилансеров