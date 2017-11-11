Нужна помощь в выполнении требований Fb, чтобы отправить на подключение сервис ботов Напишите если вы уже заполняли такие документы и знаете, что и как точно нужно прописывать Скриншоты приложены
Нужно залить файл CSV с товарами в магазин на Opencart
Я спарсил то, что нужно.
Кто поможет загрузить все корректно к магазин на Opencart.
Модуля импорта не стоит.
Или можно поставить или можно прямо в базу, если удобнее так.
Выбранный исполнитель
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