Нужно залить файл CSV с товарами в магазин на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка141 просмотр

Я спарсил то, что нужно.

Кто поможет загрузить все корректно к магазин на Opencart.

Модуля импорта не стоит. 

Или можно поставить или можно прямо в базу, если удобнее так.

Opencart
8 лет назад
smilesmile
Вячеслав 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

fadeev
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Сначала все сделал, хоть и не совсем вовремя. А потом, когда позже я нашел косяки в сделанной работе - перестал везде отвечать. Видимо раз деньги получены, то зачем отвечать.... (( Хотя я писал, что готов даже доплатить, чтобы он ошибку исправил, но тщетно

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fadeev
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад