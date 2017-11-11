Нужно залить файл CSV с товарами в магазин на Opencart

Сначала все сделал, хоть и не совсем вовремя. А потом, когда позже я нашел косяки в сделанной работе - перестал везде отвечать. Видимо раз деньги получены, то зачем отвечать.... (( Хотя я писал, что готов даже доплатить, чтобы он ошибку исправил, но тщетно