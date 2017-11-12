Срочно удалить вирус с сайта

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Завершен3 заявки267 просмотров

спам вирус на хостинге, нужно безопасно его удалить

8 лет назад
alix
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$15
1 день
Супер! Быстро, четко и с умом! Рекомендую на все 100%
Спасибо большое за проект и оплату! Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад