Требуется консультация по API Telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка160 просмотров

Нужна консультация специалиста по нескольким вопросам связанных с API телеграма и взаимодействии его с десктопным приложением.

8 лет назад
Inventor-man
Олег 
61 год
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Prohi8bitme
Андрей 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$35
1 день
На все вопросы получил исчерпывающие ответы от Андрея. Видно, что человек профессионально разбирается в теме. Надеюсь на долговременное сотрудничество. Спасибо!
Хороший заказчик, оплатил все вовремя. \предложил крупный проект.

Заявки фрилансеров

Prohi8bitme
Андрей 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад