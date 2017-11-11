Разработка сайта

Здравствуйте.

Нужно разработать сайт, аналогичный этому: http://demo.lion-coders.com/alpha/index-image.html Аналогия в способе работы меню.При клике на пункт меню, меню съезжает влево, а с права появляется область с контентом. На фоне видео. В мобильной версии видео не будет.

Вот дизайн: https://yadi.sk/d/gtuCYFbg3PZvhv

Внутренних страниц будет 3 – Детям, Взрослым и Корпоративный отдых. Они будут аналогичными. + Страница Контакты.

Нужно сверстать, настроить отправку всех форм, функционирование всех скриптов. И разместить сайт на хостинге. Домен и хостинг предоставлю. CMS не нужна.

Сразу указывайте срок и цену.