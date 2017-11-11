Разработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок203 просмотра

Здравствуйте. 

Нужно разработать сайт, аналогичный этому:  http://demo.lion-coders.com/alpha/index-image.html Аналогия в способе работы меню.При клике на пункт меню, меню съезжает влево, а с права появляется область с контентом. На фоне видео. В мобильной версии видео не будет. 

Вот дизайн: https://yadi.sk/d/gtuCYFbg3PZvhv

Внутренних страниц будет 3 – Детям, Взрослым и Корпоративный отдых. Они будут аналогичными. + Страница Контакты. 

Нужно сверстать, настроить отправку всех форм, функционирование всех скриптов. И разместить сайт на хостинге. Домен и хостинг предоставлю. CMS не нужна. 

Сразу указывайте срок и цену.

8 лет назад
vikleb
Виктор 
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

kagan25
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$74
5 дней
Заказчик выступает посредником (выставляет на бирже задания, которые были взяты на другой), постоянный испорченный телефон, по условиям сделки обещает одно, а потом выясняются дополнительные требования. Выполненную работу не желает оплачивать, ссылаясь на клиента.

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kagan25
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад