Требуется ответственный человек, знающий YII2, php, css, html, способный внести доработки в проект на YII2.
Разработка сайта
Здравствуйте.
Нужно разработать сайт, аналогичный этому: http://demo.lion-coders.com/alpha/index-image.html Аналогия в способе работы меню.При клике на пункт меню, меню съезжает влево, а с права появляется область с контентом. На фоне видео. В мобильной версии видео не будет.
Вот дизайн: https://yadi.sk/d/gtuCYFbg3PZvhv
Внутренних страниц будет 3 – Детям, Взрослым и Корпоративный отдых. Они будут аналогичными. + Страница Контакты.
Нужно сверстать, настроить отправку всех форм, функционирование всех скриптов. И разместить сайт на хостинге. Домен и хостинг предоставлю. CMS не нужна.
Сразу указывайте срок и цену.
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