Установка Bitrix на удаленный сервер

Нужно установить и настроить некоторое ПО на выделенном сервере. В частности: Python 2.4.3, Django(SVN), Mod_Python.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо:
Установить Bitrix на удаленный сервер.
Проблема заключается только в том, что не соединяется с БД севрера - похоже несоответствие кодировок.
При наличии достаточных знаний php и mysql возможно дальнейшее сотрудничество.
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