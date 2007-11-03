Установка Bitrix на удаленный сервер

Настройка сервера/ПОЗавершен8 заявок227 просмотров
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Необходимо:

Установить Bitrix на удаленный сервер.

Проблема заключается только в том, что не соединяется с БД севрера - похоже несоответствие кодировок.

При наличии достаточных знаний php и mysql возможно дальнейшее сотрудничество.

16 лет назад
modzila
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранные исполнители
Demark
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
Всё сделано отлично!
byanka
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$8
3 дня
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