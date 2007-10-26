Адаптировать патч от php 4.3.9 к php 5.2.4

$50
Настройка сервера/ПОЗавершен1 заявка221 просмотр
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Есть патч - http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=156679&package_id=176527

Он позволяет избежать flock для файлов сессий php

Надо адаптировать его на 5.2.4, там 2 участка отвергаются

Работа не сложная.

PHP
16 лет назад
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Vamp
41 годУкраина
20 лет в сервисе
Был
день назад
16 лет назад
$50
1 день
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