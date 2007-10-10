Консультация по серверным файрволам и антивирусам

$20
Настройка сервера/ПОЗакрыт2 заявки190 просмотров
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требуется подкованный в даном вопросе сисадмин который ответит на мои вопросы по организации сервиса, аналогичного virustotal.com

пока только консультация интересует

в дальнейшем возможно трудоустройство на создание и обслуживание такого сервиса

цена указана за консультацию

я сам программист и сисадмин не надо обращаться людям без необходимого опыта, ну очень прошу не стучите ребята просто так

16 лет назад
my_killer
Максим 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад