Консультация по серверным файрволам и антивирусам

требуется подкованный в даном вопросе сисадмин который ответит на мои вопросы по организации сервиса, аналогичного virustotal.com

пока только консультация интересует

в дальнейшем возможно трудоустройство на создание и обслуживание такого сервиса

цена указана за консультацию

я сам программист и сисадмин не надо обращаться людям без необходимого опыта, ну очень прошу не стучите ребята просто так