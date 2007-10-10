Необходимо установить и настроить программу ДЕЛО на 8 пользователей под MS SQL. Нужен специалист с опытом.
Консультация по серверным файрволам и антивирусам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется подкованный в даном вопросе сисадмин который ответит на мои вопросы по организации сервиса, аналогичного virustotal.com
пока только консультация интересует
в дальнейшем возможно трудоустройство на создание и обслуживание такого сервиса
цена указана за консультацию
я сам программист и сисадмин не надо обращаться людям без необходимого опыта, ну очень прошу не стучите ребята просто так
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