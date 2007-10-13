Настройка Symfony файрвол

Нужен специалист, который настроит соединение с базой данных и оптимирует работу Apache2.2 на Windows 2003 Enterprise с PHP 5.2. Не можем сами решить проблему. Всё необходимое ПО установлено и работает.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закачены фрагменты файрвола на хостинг, все это нужно настроить
- Похожие заказы
- Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется человек, знакомый с работой VPS masterhost. Оплачу консультацию и перенос нескольких доменов с разных хостингов на VPS masterhost-а.Настройка сервера/ПО7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Есть выделенный сервер на Windows 2003, зарегистрированный домен. Необходимо поднять на выделенном сервере smtp сервер для работы с почтой (только отправка). От Вас требуется найти бесплатный или недорого smtp сервер (есть http://courierms.narod.ru/ но не знаю, ...Настройка сервера/ПО8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Ищем программера для проффесиональной настройки форума.Завершен16 лет назад
- $10
Сначала я создал аккаунт cpanel через WHM. Добавил на него несколько доменов. Затем удалил этот аккаунт и вновь создал. Теперь при добавлении доменов, которые я добавлял уже ранее, система пишет: There was a problem creating ...Настройка сервера/ПО3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $20
Здравствуйте! Есть одна задача. Более подробное описание задачи здесь: http://www.aliullov.ru/aliullov/forum/showthread.php?p=14#post14Настройка сервера/ПО2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Необходима настройка VLC для вещания видео. VLC установлен, ОС: FreeBSD , при ретрансляции отсутствует звук. необходимо разобраться и настроить. СРОЧНО, прямо сейчасюНастройка сервера/ПОнет заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется настройка почтового серверов на Windows 2003. Обращаться по icq 258775514 или e-mail: [email protected] P.S. просьба не имеющих опыта и посредников не беспокоить.Завершен16 лет назад
- $40
Сервер Win2003 перестал отдавать web страницы (IIS) если запрос идет удаленно. С самой машины набираешь ее IP, или доменное имя в браузере - работает на ура. Со внешней машины набираешь - сервер ничего не отдает. ...Завершен16 лет назад
Требуется установить и настроить VLC Streaming Server www.videolan.org для организации сервиса "видео по запросу". Платформа FreeBSD 6.2.Завершен16 лет назад