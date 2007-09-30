Поднять SMTP сервер

$50
Настройка сервера/ПОЗакрыт8 заявок178 просмотров
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Есть выделенный сервер на Windows 2003, зарегистрированный домен. Необходимо поднять на выделенном сервере smtp сервер для работы с почтой (только отправка). От Вас требуется найти бесплатный или недорого smtp сервер (есть http://courierms.narod.ru/ но не знаю, подойдет ли), и настроить обслуживание и поддержку домена для отправки почты(MX).

16 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
день назад