Поднять SMTP сервер

Ищем программера для проффесиональной настройки форума.
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Есть выделенный сервер на Windows 2003, зарегистрированный домен. Необходимо поднять на выделенном сервере smtp сервер для работы с почтой (только отправка). От Вас требуется найти бесплатный или недорого smtp сервер (есть http://courierms.narod.ru/ но не знаю, подойдет ли), и настроить обслуживание и поддержку домена для отправки почты(MX).
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