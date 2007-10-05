Настройка VBulletin

$50
Настройка сервера/ПОЗавершен5 заявок189 просмотров
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Ищем программера для проффесиональной настройки форума.

16 лет назад
timur_ch
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Romchik-EDF
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
Молодец. Все четко и быстро. Огромный респект бро :)
Отличный заказчик. Сказал, что необходимо, перечеслил деньги на покупку форума и не вмешивался больше без надобности. Очень хорошее впечатление оставил.