Установка и настройка FreeBSD

Настройка сервера/ПОЗакрыт15 заявок305 просмотров
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Нужно поднять на обычной машине FreeBSD

Должна работать как шлюз.

Кроме того надо установить/настроить:

php, mysql, apache, named, backup, mail

Санкт-Петербург, Васильевский остров (ст.м. Василеостровская).

FreeBSD
16 лет назад
vb
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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