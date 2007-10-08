Нужен опытный человек, который в Москве в период с 25-30 октября в течении одного рабочего дня сможет произвести апгрейд 3-х компов: – обновить оборудование – установить и настроить ПО – связать все в одну сеть, ...
Установка и настройка системы документоборота ДЕЛО
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Необходимо установить и настроить программу ДЕЛО на 8 пользователей под MS SQL. Нужен специалист с опытом.
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