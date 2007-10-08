Установка и настройка системы документоборота ДЕЛО

$250
Настройка сервера/ПОЗакрыт1 заявка168 просмотров
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Необходимо установить и настроить программу ДЕЛО на 8 пользователей под MS SQL. Нужен специалист с опытом.

16 лет назад
ssft
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад