Подсказать насчет PHP и fopen

Нужен человек который настроит 1с и будет её обслуживать
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
После переустановки PHP (Cgi) в модуль Apache, я немогу создать файл с помощь fopen.
т.е. к примеру:
Код:
fopen("1.txt", "w или wb или w+");
выдает:
если файл несуществует выдает:
fopen(1.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied i............
типа права неверны. Но права у скрипта и папки 777.
PS. PHP 5.2.4 как модуль apache + suphp + eAccelerator. Сервер Linux CentOS 5
phpinfo: http://www.indratour.net/phpinfo.php
прошу только подсказать, что может быть. поэтому такой маленький бюджет.
icq: 917900. я в оффлайне. но пишите, я часто появляюсь.
- Похожие заказы
- $500Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно поднять на обычной машине FreeBSD Должна работать как шлюз. Кроме того надо установить/настроить: php, mysql, apache, named, backup, mail Санкт-Петербург, Васильевский остров (ст.м. Василеостровская).Настройка сервера/ПО15 заявокЗакрыт16 лет назад
Закачены фрагменты файрвола на хостинг, все это нужно настроитьНастройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужен специалист, который настроит соединение с базой данных и оптимирует работу Apache2.2 на Windows 2003 Enterprise с PHP 5.2. Не можем сами решить проблему. Всё необходимое ПО установлено и работает.Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется человек, знакомый с работой VPS masterhost. Оплачу консультацию и перенос нескольких доменов с разных хостингов на VPS masterhost-а.Настройка сервера/ПО7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Есть выделенный сервер на Windows 2003, зарегистрированный домен. Необходимо поднять на выделенном сервере smtp сервер для работы с почтой (только отправка). От Вас требуется найти бесплатный или недорого smtp сервер (есть http://courierms.narod.ru/ но не знаю, ...Настройка сервера/ПО8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Ищем программера для проффесиональной настройки форума.Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $10
Сначала я создал аккаунт cpanel через WHM. Добавил на него несколько доменов. Затем удалил этот аккаунт и вновь создал. Теперь при добавлении доменов, которые я добавлял уже ранее, система пишет: There was a problem creating ...Настройка сервера/ПО3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $20
Здравствуйте! Есть одна задача. Более подробное описание задачи здесь: http://www.aliullov.ru/aliullov/forum/showthread.php?p=14#post14Настройка сервера/ПО2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Необходима настройка VLC для вещания видео. VLC установлен, ОС: FreeBSD , при ретрансляции отсутствует звук. необходимо разобраться и настроить. СРОЧНО, прямо сейчасюНастройка сервера/ПОнет заявокЗакрыт16 лет назад