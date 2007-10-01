Подсказать насчет PHP и fopen

После переустановки PHP (Cgi) в модуль Apache, я немогу создать файл с помощь fopen.

т.е. к примеру:

Код:

fopen("1.txt", "w или wb или w+");

выдает:

если файл несуществует выдает:

fopen(1.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied i............

типа права неверны. Но права у скрипта и папки 777.

PS. PHP 5.2.4 как модуль apache + suphp + eAccelerator. Сервер Linux CentOS 5

phpinfo: http://www.indratour.net/phpinfo.php

прошу только подсказать, что может быть. поэтому такой маленький бюджет.

icq: 917900. я в оффлайне. но пишите, я часто появляюсь.