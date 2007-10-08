Произвести апгрейд 3-х компов

Настройка сервера/ПОЗакрыт4 заявки229 просмотров
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Нужен опытный человек, который в Москве в период с 25-30 октября в течении одного рабочего дня сможет произвести апгрейд 3-х компов:

– обновить оборудование

– установить и настроить ПО

– связать все в одну сеть, запустить и отладить.

Указывайте свои координаты и стоимость услуг (руб/час).

16 лет назад
marusia
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад