Нужен опытный человек, который в Москве в период с 25-30 октября в течении одного рабочего дня сможет произвести апгрейд 3-х компов:

– обновить оборудование

– установить и настроить ПО

– связать все в одну сеть, запустить и отладить.

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