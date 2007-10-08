Виртуальный сервер. Настройка.

$25
Настройка сервера/ПОЗакрыт10 заявок185 просмотров
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На виртуальном сервере стоит Gentoo Linux и Webmin. Требуется настроить почту, firewall, возможно что-то еще из стандартного пакета.

16 лет назад
bbogatyr
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
sv0
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$25
1 день