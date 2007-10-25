Платное консультирование / Помощь в настройке

$20
Настройка сервера/ПОЗавершен1 заявка194 просмотра
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Требуется платная консультация.

Проблема: имеется сервер под руководством Windows 2000 Advanced Server.

На сервере запущен стандартный SMTP-сервер.

Письма уходят успешно, но распознаются почтовиками как спам. Требуется диагностика в устной форме и решение проблемы (через ICQ).

Цена вопроса - 500 рублей. Оплата через WebMoney после решения проблемы (возможен перевод с протекцией заранее)

ICQ - 170680003

Спасибо.

16 лет назад
MaxiPack
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
tiv
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$20
Быстро и четко диагностировал проблему, над которой я ломал голову 3 дня. Спасибо, так держать!