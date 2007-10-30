Настройка сервера

Настройка сервера/ПОЗавершен8 заявок263 просмотра
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Нужно установить и настроить некоторое ПО на выделенном сервере. В частности: Python 2.4.3, Django(SVN), Mod_Python.

16 лет назад
itluxtechno
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
tiv
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
Очень толковый специалист. Сделал работу быстро и качественно. Работой очень довольны. Будем работать дальше только с ним. Очень советуем.