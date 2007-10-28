Настроить кодировку в MySQL

Настройка сервера/ПОЗавершен8 заявок216 просмотров
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Установлен скрипт доски объявлений на хостинг - все данные с мускула отображаются на сайте правильно (на русском языке), а в таблицах мускула все эти данные отображаются иероглифами (а надо чтобы тоже отображались на русском языке) - подозреваю что из-за этого и не могу сделать нормально дампинг мускула.

Вообщем нужна консультация по MySQL

MySQL
16 лет назад
saydon
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
_Master_
Руслан 
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$30
Спасибо за ссылку! Рульный скрипт решил все мои проблемы с кодировкой!