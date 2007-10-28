Настроить кодировку в MySQL

Установлен скрипт доски объявлений на хостинг - все данные с мускула отображаются на сайте правильно (на русском языке), а в таблицах мускула все эти данные отображаются иероглифами (а надо чтобы тоже отображались на русском языке) - подозреваю что из-за этого и не могу сделать нормально дампинг мускула.

Вообщем нужна консультация по MySQL