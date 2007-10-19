Поддержка SugarCRM

Необходимо установить mod_layout на сервер. Есть рут доступ. Оплата 5$ как только увижу что он будет работать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек для удаленной поддержки и администрирования SugarCRM (не более 10ти часов в месяц):
1. Установка обновлений и доп. модулей
2. Разбор глюков
3. Тонкая настройка
Текущие задачи:
1. Обновить до 5.0 b2
2. Организовать корректный импорт баз с записями на кириллице
3. Настройки
Долгосрочное сотрудничество.
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