Поддержка SugarCRM

$300
Настройка сервера/ПОЗакрыт10 заявок261 просмотр
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Нужен человек для удаленной поддержки и администрирования SugarCRM (не более 10ти часов в месяц):

1. Установка обновлений и доп. модулей

2. Разбор глюков

3. Тонкая настройка

Текущие задачи:

1. Обновить до 5.0 b2

2. Организовать корректный импорт баз с записями на кириллице

3. Настройки

Долгосрочное сотрудничество.

16 лет назад
Alex_sugar
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад