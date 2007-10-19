Поддержка SugarCRM

требуется подкованный в даном вопросе сисадмин который ответит на мои вопросы по организации сервиса, аналогичного virustotal.com пока только консультация интересует в дальнейшем возможно трудоустройство на создание и обслуживание такого сервиса цена указана за консультацию я сам программист и сисадмин ...