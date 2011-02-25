Дизайн и разработка сайтов.
Прорисовка дизайна в AdobePhotoShop с предоставлением psd формата.
DIV-верстка шаблонов для сайтов.
Натягивание дизайна сайта на cms DLE.
Натягивание дизайна сайта на cms Wordpress.
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