saydon

Александр saydon

 
45 летУкраина/Феодосия
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Дизайн и разработка сайтов.

Прорисовка дизайна в AdobePhotoShop с предоставлением psd формата.

DIV-верстка шаблонов для сайтов.

Натягивание дизайна сайта на cms DLE.

Натягивание дизайна сайта на cms Wordpress.

WordPressДизайн сайта
Портфолио
Показать больше работ