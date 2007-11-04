----------------------

----------------------

на связи с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00 по будним дням,

на связи с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 в выходные

Образование:

----------------------

Студент Казанского Государственного Университета факультета

Вычислетельной математики и кибернетики(ВМК),

проходил обучение с сертификатами на языки программирования:Delphi, PHP, Perl.

----------------------

Cпециализация:

----------------------

Программирование: Delphi, PHP, Perl, ASP, SQL(MySQL).

WEB дизайн, редизайн, SEO оптимизация и верстка (html, css, javascript).

Раскрутка: подъём посещаемости, индексов PR и Цит.

Защита: проверка скриптов под давлением на предмет уязвимостей.

----------------------

FLASH

----------------------

Всё что угодно на Flash,

менюшки, логотипы, шапки сайтов или целые сайты,

динамические элементы на связке PHP+Flash,

возможность подключения БД к связке.

Стоимость

10$ - голотипы и символы в движении

25$ - менюшки в стили сайта

50$ - шапки сайтов

100$ - сайты-презентации

250$ - Динамические связки

500$ - серьёзные проекты(Flash+PHP+SQL)

-----------------------

Безопасность

-----------------------

В наше время любой даже самый простой скрипт может предстовлять угрозу самому ресурсу в целом, поэтому мы рекомендуем проверять скрипты под давлением на предмет наличия уязвимостей(SQL-injection, переполнение буфера ...).

Данная проверка на одно действие(страницу скрипта) стоит 25$.

Полная проверка ресурса стоит 250$.

Ещё я предлогаю экстренное администрированние(обновление ПО, установка заплаток, слежение за целостностью ресурса) - 250$ в месяц.

-----------------------

Создание веб-сайтов под ключ:

----------------------

Стоимость и сроки:

- cайт-визитка от 50 у.е., от 3 дней;

- корпоративный сайт от 100 у.е., от 7 дней;

- интернет-каталог от 150 у.е., от 10 дней;

- интернет-магазин от 200 у.е., от 2 недель;

- промо-сайты от 250 у.е., от 7 дней.

Плюсы:

----------------------

+ полный пакет документации

+ ручная верстка и удобочитаемость кода;

+система администрированния

+защита от взлома(все скрипты проверяются под давлением)

+ статистика посещений, рейтинг страниц, рейтинг посетителей, внешние ссылки на страницы;

+ бесплатная регистрация доменного имени;

+ бесплатный хостинг и техническая поддержка;

+ бесплатная регистрация в поисковых системах.

Связь:

Почта [email protected]