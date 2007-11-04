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на связи с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00 по будним дням,
на связи с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 в выходные
Образование:
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Студент Казанского Государственного Университета факультета
Вычислетельной математики и кибернетики(ВМК),
проходил обучение с сертификатами на языки программирования:Delphi, PHP, Perl.
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Cпециализация:
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Программирование: Delphi, PHP, Perl, ASP, SQL(MySQL).
WEB дизайн, редизайн, SEO оптимизация и верстка (html, css, javascript).
Раскрутка: подъём посещаемости, индексов PR и Цит.
Защита: проверка скриптов под давлением на предмет уязвимостей.
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FLASH
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Всё что угодно на Flash,
менюшки, логотипы, шапки сайтов или целые сайты,
динамические элементы на связке PHP+Flash,
возможность подключения БД к связке.
Стоимость
10$ - голотипы и символы в движении
25$ - менюшки в стили сайта
50$ - шапки сайтов
100$ - сайты-презентации
250$ - Динамические связки
500$ - серьёзные проекты(Flash+PHP+SQL)
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Безопасность
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В наше время любой даже самый простой скрипт может предстовлять угрозу самому ресурсу в целом, поэтому мы рекомендуем проверять скрипты под давлением на предмет наличия уязвимостей(SQL-injection, переполнение буфера ...).
Данная проверка на одно действие(страницу скрипта) стоит 25$.
Полная проверка ресурса стоит 250$.
Ещё я предлогаю экстренное администрированние(обновление ПО, установка заплаток, слежение за целостностью ресурса) - 250$ в месяц.
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Создание веб-сайтов под ключ:
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Стоимость и сроки:
- cайт-визитка от 50 у.е., от 3 дней;
- корпоративный сайт от 100 у.е., от 7 дней;
- интернет-каталог от 150 у.е., от 10 дней;
- интернет-магазин от 200 у.е., от 2 недель;
- промо-сайты от 250 у.е., от 7 дней.
Плюсы:
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+ полный пакет документации
+ ручная верстка и удобочитаемость кода;
+система администрированния
+защита от взлома(все скрипты проверяются под давлением)
+ статистика посещений, рейтинг страниц, рейтинг посетителей, внешние ссылки на страницы;
+ бесплатная регистрация доменного имени;
+ бесплатный хостинг и техническая поддержка;
+ бесплатная регистрация в поисковых системах.
Связь:
Почта [email protected]