Установка SVN на FreeBSD

Здравствуйте!

Есть сервак на freebsd нужно установить SVN - контроль версий, чтобы работал, плюс написать пошагово что делали какие команды выполняли. Обращаться только если был опыт в настройке. Указывайте цену сразу, работы мало если знаете что делать. Плюс ответьте на вопрос нужно ли BDB для работы SVN?

Соискатели, особенно те кто деньги требует отвечайте на вопрос. Без ответа нет решения и вас не выбиру.