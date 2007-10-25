Установка SVN на FreeBSD

Настройка сервера/ПОЗакрыт2 заявки145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Есть сервак на freebsd нужно установить SVN - контроль версий, чтобы работал, плюс написать пошагово что делали какие команды выполняли. Обращаться только если был опыт в настройке. Указывайте цену сразу, работы мало если знаете что делать. Плюс ответьте на вопрос нужно ли BDB для работы SVN?

Соискатели, особенно те кто деньги требует отвечайте на вопрос. Без ответа нет решения и вас не выбиру.

FreeBSD
16 лет назад
Demark
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Установка Bitrix на удаленный сервер

    Необходимо: Установить Bitrix на удаленный сервер. Проблема заключается только в том, что не соединяется с БД севрера - похоже несоответствие кодировок. При наличии достаточных знаний php и mysql возможно дальнейшее сотрудничество.

    Настройка сервера/ПО2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Поддержка SugarCRM

    $300

    Нужен человек для удаленной поддержки и администрирования SugarCRM (не более 10ти часов в месяц): 1. Установка обновлений и доп. модулей 2. Разбор глюков 3. Тонкая настройка Текущие задачи: 1. Обновить до 5.0 b2 2. Организовать корректный импорт баз с записями на ...

    Настройка сервера/ПО10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Настроить кодировку в MySQL

    Установлен скрипт доски объявлений на хостинг - все данные с мускула отображаются на сайте правильно (на русском языке), а в таблицах мускула все эти данные отображаются иероглифами (а надо чтобы тоже отображались на русском языке) ...

    MySQL
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Платное консультирование / Помощь в настройке

    $20

    Требуется платная консультация. Проблема: имеется сервер под руководством Windows 2000 Advanced Server. На сервере запущен стандартный SMTP-сервер. Письма уходят успешно, но распознаются почтовиками как спам. Требуется диагностика в устной форме и решение проблемы (через ICQ). Цена вопроса - ...

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Консультация по серверным файрволам и антивирусам

    $20

    требуется подкованный в даном вопросе сисадмин который ответит на мои вопросы по организации сервиса, аналогичного virustotal.com пока только консультация интересует в дальнейшем возможно трудоустройство на создание и обслуживание такого сервиса цена указана за консультацию я сам программист и сисадмин ...

    Настройка сервера/ПО2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Произвести апгрейд 3-х компов

    Нужен опытный человек, который в Москве в период с 25-30 октября в течении одного рабочего дня сможет произвести апгрейд 3-х компов: – обновить оборудование – установить и настроить ПО – связать все в одну сеть, ...

    Настройка сервера/ПО4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад