Установка SVN на FreeBSD

Необходимо: Установить Bitrix на удаленный сервер. Проблема заключается только в том, что не соединяется с БД севрера - похоже несоответствие кодировок. При наличии достаточных знаний php и mysql возможно дальнейшее сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Есть сервак на freebsd нужно установить SVN - контроль версий, чтобы работал, плюс написать пошагово что делали какие команды выполняли. Обращаться только если был опыт в настройке. Указывайте цену сразу, работы мало если знаете что делать. Плюс ответьте на вопрос нужно ли BDB для работы SVN?
Соискатели, особенно те кто деньги требует отвечайте на вопрос. Без ответа нет решения и вас не выбиру.
- Похожие заказы
- Настройка сервера/ПО2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нужно установить и настроить некоторое ПО на выделенном сервере. В частности: Python 2.4.3, Django(SVN), Mod_Python.Завершен16 лет назад
- $300
Нужен человек для удаленной поддержки и администрирования SugarCRM (не более 10ти часов в месяц): 1. Установка обновлений и доп. модулей 2. Разбор глюков 3. Тонкая настройка Текущие задачи: 1. Обновить до 5.0 b2 2. Организовать корректный импорт баз с записями на ...Настройка сервера/ПО10 заявокЗакрыт16 лет назад
Установлен скрипт доски объявлений на хостинг - все данные с мускула отображаются на сайте правильно (на русском языке), а в таблицах мускула все эти данные отображаются иероглифами (а надо чтобы тоже отображались на русском языке) ...Завершен16 лет назад
- $5
Необходимо установить mod_layout на сервер. Есть рут доступ. Оплата 5$ как только увижу что он будет работать.Настройка сервера/ПО6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Есть патч - http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=156679&package_id=176527 Он позволяет избежать flock для файлов сессий php Надо адаптировать его на 5.2.4, там 2 участка отвергаются Работа не сложная.Завершен16 лет назад
- $20
Требуется платная консультация. Проблема: имеется сервер под руководством Windows 2000 Advanced Server. На сервере запущен стандартный SMTP-сервер. Письма уходят успешно, но распознаются почтовиками как спам. Требуется диагностика в устной форме и решение проблемы (через ICQ). Цена вопроса - ...Завершен16 лет назад
- $20
требуется подкованный в даном вопросе сисадмин который ответит на мои вопросы по организации сервиса, аналогичного virustotal.com пока только консультация интересует в дальнейшем возможно трудоустройство на создание и обслуживание такого сервиса цена указана за консультацию я сам программист и сисадмин ...Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Необходимо установить и настроить программу ДЕЛО на 8 пользователей под MS SQL. Нужен специалист с опытом.Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужен опытный человек, который в Москве в период с 25-30 октября в течении одного рабочего дня сможет произвести апгрейд 3-х компов: – обновить оборудование – установить и настроить ПО – связать все в одну сеть, ...Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад