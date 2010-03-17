Добрый вечер! Значит суть такая :::: Это темплейт http://osc.template-help.com/osc_27977/index.php?cPath=2 я его покупаю , там исходники будут все. нужно будет доработать, + базу собрать 300-400 наименований. ...
Подключить к EasyPay интернет-магазин
Нужно подключить интернет-магазин к системе приема платежей EasyPay (Беларусь). Подробнее почитать техническую информацию можно на сайте https://ssl.easypay.by/soap . Если заинтересуетесь, вышлю дополнительную информацию.
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