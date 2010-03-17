Поддержка сайта super-memo.ru

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Закрыт3 заявки165 просмотров

Имеется сайт www.super-memo.ru на Joomla. Необходимо выполнить следующие виды работ: доработать модуль заказов и платежей (сделать его более удобным для пользователя). Осуществлять переодические доработки сайта по дополнительным заявкам.

Joomla
15 лет назад
orn598
Роман 
43 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров