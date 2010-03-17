Модуль для форума vBulletin® v3.8.4 Patch Level 2

Форум на основе vBulletin® v3.8.4 Patch Level 2, нужно сделать систему контроля личных сообщений, а точнее систему против спама, конкуренты рассылают спам своих ресурсов через систему личных сообщений. Нужно чтобы была возможность контроля отправляемых сообщений, чтобы не читать сообщения, а установить, что, скажем сообщения со словом "роза" не доходят адресату а Администратору приходит извещение что был факт отправки такого сообщения, а сообщения в которых есть http:/ проходят модерацию, и после одобрения Администратором отправляются получателю.

нужно знать сколько стоит установить такой модуль, и нужно ли для этого покупать лицензию, срок лицензии бюллютеня истек.

предложите пож-та свое решение и напишите стоимость работы. оплата по факту после сдачи системы в рабочем состоянии.