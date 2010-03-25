Написать скрипт/программу для постинга на форум.

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Завершен3 заявки168 просмотров

Доброго времени дня. Нужно написать программу для постинга сообщений на МОЙ форум IPB 3.x. Программа должна уметь авторизироваться на форуме, создавать темы и постить сообщения от разных юзеров. Тексты для тем и сообщений будут браться из внешних файлов, которые я буду подготавливать перед постингом.

Программа НЕ будет использоваться для спама по форумам, я просто хочу симулировать общение на своем форуме.

Программа может быть как серверной, так и дестектопной, это значения не имеет.

Пока интересуют ориентировочные стоимость и сроки написания такого софта. Понимаю что дал мало информации о софте, поэтому отвечу на все необходимые вопросы.

15 лет назад
RomaMajesty
Роман 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Fenryr
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$80
4 дня
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Fenryr
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад