Скрипт вывода разделов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки131 просмотр

На сайте www.getport.ru, справа панель разделов. При нажатии открывается список подразделов на новой странице. Необходимо сделать так, чтобы на главной, выводился весь список разделов для лучшей индексании.

Тоесть необходимо чтобы отображались не только основные разделы, а при нажатии под разделы, а сразу все!!!

Кто возьмется, пишите...

15 лет назад
VChange
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeg
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

alexeg
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад