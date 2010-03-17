Скрипт вывода разделов

На сайте www.getport.ru, справа панель разделов. При нажатии открывается список подразделов на новой странице. Необходимо сделать так, чтобы на главной, выводился весь список разделов для лучшей индексании.

Тоесть необходимо чтобы отображались не только основные разделы, а при нажатии под разделы, а сразу все!!!

Кто возьмется, пишите...