Доработка парсера сайтов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки208 просмотров

В существующую систему парсинга сайтов требуется добавить парсеры еще двух сайтов. Результаты парсинга должны помещаться в базу данных. Парсеры должны быть выполнены по аналогии с существующими в системе.

Требования:

C#

Visual Studio 2008

Microsoft SQL Server 2005

LINQ

HttpWebRequest

Regular Expressions

SQL
15 лет назад
kemx
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

_oucean_
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$40
2 дня
Исполнитель справился с задачей на высоком уровне, проявив отличные профессиональные навыки. Работа выполнена в срок и не вызывает никаких нареканий.
Хороший заказчик, приятный в общении человек. Правильно поставленная задача, ТЗ четкое, своевременная оплата!

Заявки фрилансеров

_oucean_
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад