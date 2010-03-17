В существующую систему парсинга сайтов требуется добавить парсеры еще двух сайтов. Результаты парсинга должны помещаться в базу данных. Парсеры должны быть выполнены по аналогии с существующими в системе. Требования: C# ...
Компонент для Joomla 1.5
Необходима форма добавления информации, по аналогии с http://www.carwin.ru/parts/orderform/
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Обязательно указывайте сроки и цены.
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