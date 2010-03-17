Компонент для Joomla 1.5

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки213 просмотров

Необходима форма добавления информации, по аналогии с http://www.carwin.ru/parts/orderform/

Используеться AJAX

Обязательно указывайте сроки и цены.

AJAXJoomla
15 лет назад
WRX
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

lessoft
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

lessoft
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад