Баланс webmoney кошельков

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок309 просмотров

Необходим скрипт отображения баланс на кошельках, по протаколу X9.

http://webmoney.ru/rus/developers/interfaces/xml/balance/index.shtml

Скрипт должен быть на PHP.

Подписываем WMID программой Keys Extractor

http://code.google.com/p/wmsigner-net/downloads/list

Потом передаем XML-запрос на сервер по образцу:

http://wiki.webmoney.ru/wiki/show/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81+X9

В помощь можно использовать:

http://cafe.owebmoney.ru/index.php?showtopic=2220

У кого есть предложение или готовые варианты, пишите....

PHP
15 лет назад
VChange
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Erfen
36 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена на отлично! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Результатом остался доволен:)
Четкое и понятное задание, своевременная оплата, остались только хорошие впечатления.

Заявки фрилансеров

Erfen
36 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад