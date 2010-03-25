На сайте www.getport.ru, справа панель разделов. При нажатии открывается список подразделов на новой странице. Необходимо сделать так, чтобы на главной, выводился весь список разделов для лучшей индексании. Тоесть необходимо чтобы отображались ...
Баланс webmoney кошельков
Необходим скрипт отображения баланс на кошельках, по протаколу X9.
http://webmoney.ru/rus/developers/interfaces/xml/balance/index.shtml
Скрипт должен быть на PHP.
Подписываем WMID программой Keys Extractor
http://code.google.com/p/wmsigner-net/downloads/list
Потом передаем XML-запрос на сервер по образцу:
http://wiki.webmoney.ru/wiki/show/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81+X9
В помощь можно использовать:
http://cafe.owebmoney.ru/index.php?showtopic=2220
У кого есть предложение или готовые варианты, пишите....
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