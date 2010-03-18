Квитанция об оплате

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок220 просмотров

Нужно сделать заполнение квитанции Форма № ПД-4

форма для подписки на журнал поэтому надо будет предусмотреть выбор количества но которое будет подписываться человек, в ТЗ все изложено.

15 лет назад
DimZ
42 года
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать простой скрипт

    Необходимо сделать следующее: 1.Необходима страница, где будет поле для ввода цифрового значения и кнопка отправить. 2.При нажатии на кнопку отправить, данные которые были занесены в это поле, должны записываться в текстовый ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Баланс webmoney кошельков

    $5

    Необходим скрипт отображения баланс на кошельках, по протаколу X9. http://webmoney.ru/rus/developers/interfaces/xml/balance/index.shtml Скрипт должен быть на PHP. Подписываем WMID программой Keys Extractor http://code.google.com/p/wmsigner-net/downloads/list ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доработка модуля Image Manager для TinyMCE

    $15

    Есть модуль добавления картинок Image Manager для визуального редактора TinyMCE. Страница модуля - http://tinymce.ru/plugins/tinymce-image-manager-1-0/ При работе с визуальным редактором TinyMCE , когда через кнопку обзор добавляется изображение в пост, модуль Image ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поддержка и оптимизация сайта

    $1000

    Нужно упростить дизайн (изменить меню, компоненты, контект - текстовой материал имеется) на Joomla 1.5 и оптимизировать сайт. Оплата за поддержку сайта - 3000 рубл в месяц. Оплата за продвижение - по договоренности. Плачу ...

    Joomla
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать простеньку админку к flash плееру

    Имеется скрипт mediasharesuite 3. (скрипт предоставлю) В этом движке присутствует flash плеер для видео ну и собственно админ панель к нему, которая встроенная в общую админ панель всего сайта. Необходимо выдернуть этот плеер и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрыть_редирект_от_Googlebot

    Запретить переход Googlebot и других ботов по партнерской ссылке При переходе по партнерской ссылке вида site.ru/scripts/click.php?tag=en&amp;b=f38a3b94 осуществляется 301 редирект. Задача – идентифицировать спайдера и запретить переход по ссылке. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт вывода разделов

    $5

    На сайте www.getport.ru, справа панель разделов. При нажатии открывается список подразделов на новой странице. Необходимо сделать так, чтобы на главной, выводился весь список разделов для лучшей индексании. Тоесть необходимо чтобы отображались ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка парсера сайтов

    $50

    В существующую систему парсинга сайтов требуется добавить парсеры еще двух сайтов. Результаты парсинга должны помещаться в базу данных. Парсеры должны быть выполнены по аналогии с существующими в системе. Требования: C# ...

    SQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад