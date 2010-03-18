Необходимо сделать следующее: 1.Необходима страница, где будет поле для ввода цифрового значения и кнопка отправить. 2.При нажатии на кнопку отправить, данные которые были занесены в это поле, должны записываться в текстовый ...
Квитанция об оплате
Нужно сделать заполнение квитанции Форма № ПД-4
форма для подписки на журнал поэтому надо будет предусмотреть выбор количества но которое будет подписываться человек, в ТЗ все изложено.
Заявки фрилансеров
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