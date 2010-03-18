Написать простой скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок227 просмотров

Необходимо сделать следующее:

1.Необходима страница, где будет поле для ввода цифрового значения и кнопка отправить.

2.При нажатии на кнопку отправить, данные которые были занесены в это поле, должны записываться в текстовый файл, например balans.txt

3.При последующей отправки нового значения, информация об этом должна обновляться (перезаписываться) в файле balans.txt

15 лет назад
VChange
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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