Написать простой скрипт

Необходимо сделать следующее:

1.Необходима страница, где будет поле для ввода цифрового значения и кнопка отправить.

2.При нажатии на кнопку отправить, данные которые были занесены в это поле, должны записываться в текстовый файл, например balans.txt

3.При последующей отправки нового значения, информация об этом должна обновляться (перезаписываться) в файле balans.txt