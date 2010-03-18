Необходим скрипт отображения баланс на кошельках, по протаколу X9. http://webmoney.ru/rus/developers/interfaces/xml/balance/index.shtml Скрипт должен быть на PHP. Подписываем WMID программой Keys Extractor http://code.google.com/p/wmsigner-net/downloads/list ...
Написать простой скрипт
Необходимо сделать следующее:
1.Необходима страница, где будет поле для ввода цифрового значения и кнопка отправить.
2.При нажатии на кнопку отправить, данные которые были занесены в это поле, должны записываться в текстовый файл, например balans.txt
3.При последующей отправки нового значения, информация об этом должна обновляться (перезаписываться) в файле balans.txt
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